Партии Макрона и Ле Пен не достигли успеха на региональных выборах во Франции
10:05 28.06.2021 Источник: Газета.Ru
На региональных выборах во Франции партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» (RN) потерпела поражение, как и партия французского президента Эммануэля Макрона «Вперед, Республика!» (LREM), пишет газета Le Monde.
До выборов эксперты прогнозировали победу RN минимум в двух из 13 регионов, но по итогам первого тура «Национальное объединение» реально претендовала на победу лишь в одном из них — Прованс — Альпы — Лазурный берег. Во втором туре, прошедшем накануне, ультраправые не смогли выиграть и в этом регионе.
«Когда два из трех французов упорно отказываются голосовать, это сигнал, который должен бросить нам вызов, это сигнал для всего общества», — приводит издание слова Ле Пен.
Наблюдатели считают, что крайне низкая явка стала одной из причин таких результатов , поскольку в текущем году избиратели проявили меньший интерес к выборам в регионах, чем обычно. Они полагают, что это связано с пандемией коронавируса и хорошей летней погодой.
Как сообщается, партия лидера страны LREM проиграла по этой же причине — региональные выборы не вызвали интереса у ее электората.
В итоге во втором туре жители Франции отдали предпочтение более «традиционным» партиям левого и правого толка. Так, различные правые коалиции (без «Национального объединения») получили контроль над семью регионами материковой части республики, а левые коалиции — над пятью. Еще в одном регионе, Корсике, победа традиционно осталась за местными националистами. Газета.Ru
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