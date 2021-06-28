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НОВОСТИ

Пекари предупредили о возможном повышении цены на хлеб

10:20 28.06.2021 Источник: Коммерсант.ru

Разрабатываемый сейчас новый ГОСТ для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза вызвал критику российских компаний. Они опасаются, что из-за нововведения лишатся льгот по налогам: финансовая нагрузка может в целом вырасти на 22 млрд руб. Производители угрожают компенсировать выпадающие доходы повышением цен. Авторы ГОСТа утверждают, что разрабатывали его в пользу крупных игроков, применяющих традиционные способы хлебопечения.  Коммерсантъ

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