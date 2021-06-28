Ношение масок на улице отменили в Италии

10:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Италии отменено ношение масок на улице. С сегодняшнего дня, согласно распоряжению Минздрава, все области страны переходят в белую зону, безопасную с точки зрения эпидемиологических рисков.

Президент Высшего института здоровья Сильвио Брузаферро уже предупредил, что в случае роста числа заражений, как это происходит в некоторых других странах, маски придётся вновь использовать. Кроме того, их ношение, как и социальная дистанция, остаётся обязательным в транспорте, магазинах, закрытых помещениях и в случае большого скопления людей даже на открытом воздухе.

Научно-технический комитет, вырабатывающий рекомендации правительству, одобрил открытие дискотек. Речь также идёт о заведениях под открытым небом и при заполняемости на 50%.

Число граждан, прошедших полный курс вакцинации в Италии, превысило 30% населения старше 12 лет. Всего сделано почти 50 млн инъекций. Говорит Москва