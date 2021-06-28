Ношение масок на улице отменили в Италии
10:32 28.06.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Италии отменено ношение масок на улице. С сегодняшнего дня, согласно распоряжению Минздрава, все области страны переходят в белую зону, безопасную с точки зрения эпидемиологических рисков.
Президент Высшего института здоровья Сильвио Брузаферро уже предупредил, что в случае роста числа заражений, как это происходит в некоторых других странах, маски придётся вновь использовать. Кроме того, их ношение, как и социальная дистанция, остаётся обязательным в транспорте, магазинах, закрытых помещениях и в случае большого скопления людей даже на открытом воздухе.
Научно-технический комитет, вырабатывающий рекомендации правительству, одобрил открытие дискотек. Речь также идёт о заведениях под открытым небом и при заполняемости на 50%.
Число граждан, прошедших полный курс вакцинации в Италии, превысило 30% населения старше 12 лет. Всего сделано почти 50 млн инъекций. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 11:32 28.06.2021
- Саудовская Аравия вводит запреты для непривитых
- 11:20 28.06.2021
- Более половины работодателей повысили зарплаты сотрудникам в этом году - СМИ
- 11:05 28.06.2021
- В Киеве заявили, что купленная на Украине россиянами земля будет конфисковаться
- 11:00 28.06.2021
- Бабарико в суде заявил, что не может признаться в преступлении, которого не совершал
- 10:20 28.06.2021
- Пекари предупредили о возможном повышении цены на хлеб
- 10:05 28.06.2021
- Партии Макрона и Ле Пен не достигли успеха на региональных выборах во Франции
- 10:00 28.06.2021
- ВВС США нанесли авиаудары по объектам проиранских групп в Ираке и Сирии
- 09:32 28.06.2021
- Военный суд в Москве арестовал трех офицеров авиации ФСБ за мошенничество
- 09:20 28.06.2021
- Германия инициирует запрет на въезд граждан Великобритании в ЕС - The Times
- 09:05 28.06.2021
- Представительство в Москве с августа не будет оказывать консульские услуги - Салливан
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать