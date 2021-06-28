Бабарико в суде заявил, что не может признаться в преступлении, которого не совершал
11:00 28.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико заявил, что не признает себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях, потому что их не совершал. Такое заявление он сделал в понедельник, выступая с последним словом на заседании Верховного суда Белоруссии, где рассматривается уголовное дело в отношении бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка, передает корр. ТАСС из зала суда.
"Несмотря на то, что, наверное, признание в преступлениях, которые я не совершал, было бы с точки зрения материальных выгод более правильным, я не могу признаться в преступлениях, которые я не совершал. В рамках нашего общения (с коллегами по работе в банке - прим. ТАСС) не было допущено ни одного не то что противозаконного действия либо принуждения, но даже не было допущено никакого намека на возможность совершения противоправных действий", - сказал Бабарико.
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