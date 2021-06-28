Более половины работодателей повысили зарплаты сотрудникам в этом году - СМИ

11:20 Источник: РБК

Более трети опрошенных работодателей (36%) планируют повысить зарплаты сотрудникам во втором полугодии 2021 года, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». В опросе участвовали более 1 тыс. представителей российских компаний из всех округов.

Не собираются менять зарплаты в своих компаниях в этом году 62% респондентов, еще 2% планируют понизить их. При этом более половины опрошенных представителей компаний (54%) отметили, что уже повышали зарплаты сотрудников в этом году. РБК