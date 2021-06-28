0
0
41
НОВОСТИ

Более половины работодателей повысили зарплаты сотрудникам в этом году - СМИ

11:20 28.06.2021 Источник: РБК

Более трети опрошенных работодателей (36%) планируют повысить зарплаты сотрудникам во втором полугодии 2021 года, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». В опросе участвовали более 1 тыс. представителей российских компаний из всех округов.

Не собираются менять зарплаты в своих компаниях в этом году 62% респондентов, еще 2% планируют понизить их. При этом более половины опрошенных представителей компаний (54%) отметили, что уже повышали зарплаты сотрудников в этом году.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 28.06.2021
Саудовская Аравия вводит запреты для непривитых
0
23
11:05 28.06.2021
В Киеве заявили, что купленная на Украине россиянами земля будет конфисковаться
0
90
11:00 28.06.2021
Бабарико в суде заявил, что не может признаться в преступлении, которого не совершал
0
99
10:32 28.06.2021
Ношение масок на улице отменили в Италии
0
143
10:20 28.06.2021
Пекари предупредили о возможном повышении цены на хлеб
0
162
10:05 28.06.2021
Партии Макрона и Ле Пен не достигли успеха на региональных выборах во Франции
0
201
10:00 28.06.2021
ВВС США нанесли авиаудары по объектам проиранских групп в Ираке и Сирии
0
192
09:32 28.06.2021
Военный суд в Москве арестовал трех офицеров авиации ФСБ за мошенничество
0
251
09:20 28.06.2021
Германия инициирует запрет на въезд граждан Великобритании в ЕС - The Times
0
250
09:05 28.06.2021
Представительство в Москве с августа не будет оказывать консульские услуги - Салливан
0
251

Возврат к списку