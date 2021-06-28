Саудовская Аравия вводит запреты для непривитых

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саудовская Аравия начинает вакцинацию от нового коронавируса подростков в возрасте с 12 до 18 лет и вводит с 1 августа запрет на допуск на работу и различные мероприятия для непривитых подданных. Об этом было объявлено в воскресенье на пресс-конференции представителей министерства внутренних дел королевства в Эр- Рияде.

По словам официального представителя МВД подполковника Таляля аш-Шальхуба, в соответствии с решением Управления Саудовской Аравии по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, препарат консорциума компаний Pfizer, разрешенный в декабре 2020 года для применения в королевстве людям старше 18 лет, "теперь может быть использован и для вакцинации от нового коронавируса подростков в возрасте от 12 до 18 лет".

Кроме того, отметил он, с 1 августа вход в государственные учреждения, частные компании, а также посещение различных мероприятий разрешен только для привитых людей. "Вакцинация от COVID-19 является необходимым требованием для посещения коммерческих, культурных, развлекательных, спортивных, экономических, научных, социальных и других мероприятий", - добавил он. То же самое касается поездок на общественном транспорте.

Как указал представитель МВД, те, кто нарушают предписания по соблюдению санитарных противопандемических норм, будут оштрафованы на 40 тыс. саудовских риалов (более 10 тыс. долларов США). Такое решение было принято после того, как всего за неделю в королевстве было выявлено более 17 800 нарушителей ограничительных мер.

Ранее в воскресенье Минздрав королевства объявил, что вакцинацией от коронавируса охвачено более 70% проживающих в стране. "Через действующие по стране 587 центров вакцинации введено свыше 17,2 млн доз препаратов от COVID-19", - рассказал представитель министерства Мухаммед аль-Абдель Али, добавив, что ни один человек, получивший две дозы вакцины, не умер от осложнений после заражения коронавирусом. Он также отметил, что в королевстве к вакцинации допущены беременные женщины, при этом препарат, используемый при второй прививке, может отличаться от того, который использовался при введении первой дозы.