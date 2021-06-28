В России выявили 21 650 заразившихся коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 650, до 5 472 941, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,4%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 12 626. Всего уже выздоровели 4 969 340 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 90,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 611 против 599 днем ранее. Всего от инфекции умерли 133 893 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,45%, следует из данных штаба.