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НОВОСТИ

Шведский премьер объявил о своей отставке

12:32 28.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил спикеру парламента, что уходит в отставку. Об этом глава кабинета сообщил на пресс- конференции в понедельник.

"Я просил спикера освободить меня от должности премьер-министра. Спикер попытается сформировать новое правительство", - сказал он.

17 июня популистская партия "Шведские демократы" потребовала провести в парламенте голосование по вопросу о доверии премьеру. Ранее лидер Левой партии Нуши Дадгостар заявила, что не доверяет Лёвену из-за предложения правительства ввести рыночные цены на аренду жилья в новых домах: правительство изучало эту инициативу в соответствии с достигнутой в январе 2019 года договоренностью с двумя другими партиями (Партией центра и партией "Либералы"), поддерживающими кабинет меньшинства. Голосование по вопросу о доверии Лёвену в парламенте состоялось 21 июня, большинство депутатов - 181 из 349 - выразили недоверие главе правительства. У него была неделя на принятие решения - уйти в отставку или объявить внеочередные выборы, в связи с чем он провел переговоры с представителями партий.

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