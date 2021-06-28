Сотрудников мечетей не допустят до работы без вакцинации от COVID-19 - ДУМ РФ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Равиль Гайнутдин заявил об ограничениях для работников и служителей мечетей, согласно которым они не смогут выйти на работу без прививки от коронавируса, сообщил ТАСС в понедельник заместитель председателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов.

"В Духовном управлении наш руководитель Равиль Гайнутдин очень жестко сказал, что если наши сотрудники не будут привиты, то не будут допущены до рабочих мест. Что касается верующих людей, то мы самые первые очень жестко настаивали на соблюдении дистанции, вообще на закрытии мечетей. Считали, что пускай пострадают элементы коллективной молитвы, пятничного богослужения, праздничных сборов людей, хотя для нас это было очень трудным, но мы спасем жизни", - сказал собеседник агентства.

Ранее председатель Духовного управления мусульман Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил ТАСС, что один из главных исламских праздников - Курбан-байрам - может пройти в онлайн-режиме, если напряженная ситуация с распространением COVID-19 в Москве и Подмосковье не изменится.