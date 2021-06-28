Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве - ТВ
13:05 28.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
РФ и КНР продлили действие двустороннего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Как сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая, об этом было объявлено по итогам прошедших по видеосвязи переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Главы государств опубликовали совместное заявление и объявили о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР, отмечает телевидение.
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