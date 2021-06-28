0
0
0
НОВОСТИ

Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве - ТВ

13:05 28.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ и КНР продлили действие двустороннего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Как сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая, об этом было объявлено по итогам прошедших по видеосвязи переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Главы государств опубликовали совместное заявление и объявили о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР, отмечает телевидение.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 28.06.2021
Сотрудников мечетей не допустят до работы без вакцинации от COVID-19 - ДУМ РФ
0
43
12:32 28.06.2021
Шведский премьер объявил о своей отставке
0
115
12:20 28.06.2021
Россия выполнила успешный пуск новейшей МБР с Плесецка - источник
0
148
12:05 28.06.2021
В Москве зарегистрировали 124 смерти от коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
0
144
12:00 28.06.2021
В России выявили 21 650 заразившихся коронавирусом за сутки
0
153
11:32 28.06.2021
Саудовская Аравия вводит запреты для непривитых
0
196
11:20 28.06.2021
Более половины работодателей повысили зарплаты сотрудникам в этом году - СМИ
0
201
11:05 28.06.2021
В Киеве заявили, что купленная на Украине россиянами земля будет конфисковаться
0
261
11:00 28.06.2021
Бабарико в суде заявил, что не может признаться в преступлении, которого не совершал
0
249
10:32 28.06.2021
Ношение масок на улице отменили в Италии
0
238

Возврат к списку