0
0
160
НОВОСТИ

Песков назвал ложью информацию СМИ об участии военных советников РФ в убийствах в ЦАР

13:20 28.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные советники не участвовали в убийствах мирных жителей и грабежах в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), это очередная ложь западных средств массовой информации. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Российские военные советники не могли участвовать и не участвовали ни в убийствах, ни в грабежах. Это очередная ложь", - сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующую публикацию газеты "Нью- Йорк таймс".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 28.06.2021
Франция готова поддержать ужесточение санкций против Белоруссии - премьер
0
49
14:29 28.06.2021
Проектная школа для молодежи открыта при Штабе общественной поддержки ЕР
0
43
14:12 28.06.2021
Меркель потрясена нападением сомалийца в Вюрцбурге - представитель кабмина ФРГ
0
92
14:00 28.06.2021
Де-факто и де-юре обязательной вакцинации в РФ нет - Песков
0
127
13:36 28.06.2021
Антипрививочники ставят под угрозу здоровье других людей, считает Вассерман
0
123
13:32 28.06.2021
Доллар останется частью российских валютных резервов - Набиуллина
0
161
13:26 28.06.2021
Инициативу Путина по развитию студенческого туризма в РФ поддержал лидер общественного движения Тимофей Баженов
0
135
13:05 28.06.2021
Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве - ТВ
0
172
13:00 28.06.2021
Сотрудников мечетей не допустят до работы без вакцинации от COVID-19 - ДУМ РФ
0
174
12:32 28.06.2021
Шведский премьер объявил о своей отставке
0
222

Возврат к списку