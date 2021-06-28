Песков назвал ложью информацию СМИ об участии военных советников РФ в убийствах в ЦАР
13:20 28.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные советники не участвовали в убийствах мирных жителей и грабежах в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), это очередная ложь западных средств массовой информации. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Российские военные советники не могли участвовать и не участвовали ни в убийствах, ни в грабежах. Это очередная ложь", - сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующую публикацию газеты "Нью- Йорк таймс".
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