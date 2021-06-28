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Доллар останется частью российских валютных резервов - Набиуллина

13:32 28.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России проводит политику по снижению зависимости российской экономики от иностранных валют, в том числе и от доллара, однако американская валюта останется частью международных резервов РФ. Об этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала в интервью телеканалу Блумберг.

"Когда мы рассматриваем структуру наших резервов, мы, конечно, принимаем во внимание не только экономические факторы, доходность резервов, степень ликвидности, но и геополитические риски. Но мы считаем, что доллары останутся частью наших резервов", - сказала она и отметила, что регулятор проводит политику по снижению зависимости экономики от всех иностранных валют.

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