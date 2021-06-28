Де-факто и де-юре обязательной вакцинации в РФ нет - Песков
14:00 28.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обязательной вакцинации де-юре и де-факто в России нет, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В настоящий момент нет обязательной вакцинации для граждан России. Регионы вводят условия [обязательной вакцинации] для работы в некоторых отраслях. Но это не является обязательной вакцинацией для всех граждан. Это ситуация де-факто и де-юре такая", - сказал он.
На вопрос, ожидают ли в Кремле, что все регионы РФ введут обязательную вакцинацию, Песков ответил: "Нет, это отдельные решения отдельных глав регионов, которые принимаются в рамках особых полномочий". "Это не решения об обязательной вакцинации, это решения об обязательной вакцинации в ряде секторов экономики", - еще раз подчеркнул пресс-секретарь президента.
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