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Де-факто и де-юре обязательной вакцинации в РФ нет - Песков

14:00 28.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обязательной вакцинации де-юре и де-факто в России нет, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент нет обязательной вакцинации для граждан России. Регионы вводят условия [обязательной вакцинации] для работы в некоторых отраслях. Но это не является обязательной вакцинацией для всех граждан. Это ситуация де-факто и де-юре такая", - сказал он.

На вопрос, ожидают ли в Кремле, что все регионы РФ введут обязательную вакцинацию, Песков ответил: "Нет, это отдельные решения отдельных глав регионов, которые принимаются в рамках особых полномочий". "Это не решения об обязательной вакцинации, это решения об обязательной вакцинации в ряде секторов экономики", - еще раз подчеркнул пресс-секретарь президента.

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