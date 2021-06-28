Инициативу Путина по развитию студенческого туризма в РФ поддержал лидер общественного движения Тимофей Баженов
13:26 28.06.2021
|Фото Максима Манюрова
«Нужно налаживать горизонтальные связи между студентами, минуя преподавателей, чтобы ребята общались, знакомились, дружили. Это стало особенно актуальным сейчас, потому что почти два года мы лишены здорового общения. Не только дружба, но и обычное общение перешли в виртуальную реальность», – считает журналист.
Новая программа призвана помочь наладить связи в молодежной среде, послужить основой для поиска единомышленников, совместно с которыми можно будет создавать и продвигать новые интересные проекты.
Пока что в проекте по студенческому обмену будут задействованы только несколько ВУЗов, далее их число планируется расширить, направляя студентов для прохождения практики в разные регионы страны. Приехавших по обмену студентов планируется размещать в общежитиях принимающего учебного заведения. На это будет выделено дополнительное финансирование для закупки современного оборудования и развития инфраструктуры, студентам-отличникам стоимость проезда будет полностью возвращена.
«Путешествия по России расширят кругозор молодежи», уверен журналист Баженов. Студенческая практика как средство для завязывания новых дружеских отношения, впоследствии только поспособствует развитию молодых специалистов в профессиональном ключе, развитии совместных бизнес проектов.
Также он считает необходимым развитие бесплатного дистанционного образования в высших учебных заведениях. Ранее он выступал с предложением об увеличении доступности образования за счет целевых ссуд по нулевой процентной ставке. По мнению лидера общественного движения, подобные кредиты должны выдаваться не менее чем на пять лет.
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