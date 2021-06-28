0
0
125
НОВОСТИ

Инициативу Путина по развитию студенческого туризма в РФ поддержал лидер общественного движения Тимофей Баженов

13:26 28.06.2021

210628-3.jpg
Фото Максима Манюрова
Программа обмена студентами между высшими учебными заведениями для прохождения практики, предложенная президентом Владимиром Путиным, нашла отклик у общественности. Телеведущий и журналист Тимофей Баженов считает, что нововведения открывают молодежи новые горизонты для путешествий по стране за счет туристического кэшбека.

«Нужно налаживать горизонтальные связи между студентами, минуя преподавателей, чтобы ребята общались, знакомились, дружили. Это стало особенно актуальным сейчас, потому что почти два года мы лишены здорового общения. Не только дружба, но и обычное общение перешли в виртуальную реальность», – считает журналист.

Новая программа призвана помочь наладить связи в молодежной среде, послужить основой для поиска единомышленников, совместно с которыми можно будет создавать и продвигать новые интересные проекты.

Пока что в проекте по студенческому обмену будут задействованы только несколько ВУЗов, далее их число планируется расширить, направляя студентов для прохождения практики в разные регионы страны. Приехавших по обмену студентов планируется  размещать в общежитиях принимающего учебного заведения. На это будет выделено дополнительное финансирование для закупки современного оборудования и развития инфраструктуры, студентам-отличникам стоимость проезда будет полностью возвращена.

«Путешествия по России расширят кругозор молодежи», уверен журналист Баженов. Студенческая практика как средство для завязывания новых дружеских отношения, впоследствии только поспособствует развитию молодых специалистов в профессиональном ключе, развитии совместных бизнес проектов.

Также он считает необходимым развитие бесплатного дистанционного образования в высших учебных заведениях. Ранее он выступал с предложением об увеличении доступности образования за счет целевых ссуд по нулевой процентной ставке. По мнению лидера общественного движения, подобные кредиты должны выдаваться не менее чем на пять лет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 28.06.2021
Франция готова поддержать ужесточение санкций против Белоруссии - премьер
0
49
14:29 28.06.2021
Проектная школа для молодежи открыта при Штабе общественной поддержки ЕР
0
43
14:12 28.06.2021
Меркель потрясена нападением сомалийца в Вюрцбурге - представитель кабмина ФРГ
0
92
14:00 28.06.2021
Де-факто и де-юре обязательной вакцинации в РФ нет - Песков
0
127
13:36 28.06.2021
Антипрививочники ставят под угрозу здоровье других людей, считает Вассерман
0
123
13:32 28.06.2021
Доллар останется частью российских валютных резервов - Набиуллина
0
161
13:20 28.06.2021
Песков назвал ложью информацию СМИ об участии военных советников РФ в убийствах в ЦАР
0
170
13:05 28.06.2021
Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве - ТВ
0
172
13:00 28.06.2021
Сотрудников мечетей не допустят до работы без вакцинации от COVID-19 - ДУМ РФ
0
174
12:32 28.06.2021
Шведский премьер объявил о своей отставке
0
222

Возврат к списку