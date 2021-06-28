0
0
110
НОВОСТИ

Антипрививочники ставят под угрозу здоровье других людей, считает Вассерман

13:36 28.06.2021

210628-5.jpg
Фото Андрея Эрштрема
«Те, кто не прививается без особых противопоказаний, ставят под угрозу здоровье других людей» - заявил во время прямого эфира Общественной службы новостей (ОСН) известный публицист, эрудит и политический эксперт Анатолий Вассерман.

Он высказал мнение, что люди, избегающие вакцинации без обоснованных медицинских противопоказаний ставят под удар не только свое здоровье, но являются факторами риска для окружающих.

Сам публицист признается, что на днях прошел вакцинацию. «У меня были противопоказания. Как только они кончились, я сразу же привился», - говорит он.

Аналитик обращает внимание на ситуацию, когда в обществе существует два встречных течения, в одном из которых граждане подходят к проблеме ответственно, понимая необходимость прививок, и представителей второго, упорно считающих, что «и так сойдет». Тем не менее, он полагает, что разговоры о каком бы то ни было ущемлении прав не желающих проходить вакцинацию не имеет под собой основы.

«Судя по уже накопленным спискам последствий коронавирусной инфекции, поражающей не столько легкие, сколько сосуды, у тех, кто откажется прививаться будут серьезные проблемы со здоровье. А, следовательно, они сами ограничат себя в правах», - особо подчеркнул Вассерман.



Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 28.06.2021
Франция готова поддержать ужесточение санкций против Белоруссии - премьер
0
49
14:29 28.06.2021
Проектная школа для молодежи открыта при Штабе общественной поддержки ЕР
0
43
14:12 28.06.2021
Меркель потрясена нападением сомалийца в Вюрцбурге - представитель кабмина ФРГ
0
92
14:00 28.06.2021
Де-факто и де-юре обязательной вакцинации в РФ нет - Песков
0
127
13:32 28.06.2021
Доллар останется частью российских валютных резервов - Набиуллина
0
161
13:26 28.06.2021
Инициативу Путина по развитию студенческого туризма в РФ поддержал лидер общественного движения Тимофей Баженов
0
135
13:20 28.06.2021
Песков назвал ложью информацию СМИ об участии военных советников РФ в убийствах в ЦАР
0
170
13:05 28.06.2021
Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве - ТВ
0
172
13:00 28.06.2021
Сотрудников мечетей не допустят до работы без вакцинации от COVID-19 - ДУМ РФ
0
174
12:32 28.06.2021
Шведский премьер объявил о своей отставке
0
222

Возврат к списку