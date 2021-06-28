Антипрививочники ставят под угрозу здоровье других людей, считает Вассерман
13:36 28.06.2021
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Фото Андрея Эрштрема
Он высказал мнение, что люди, избегающие вакцинации без обоснованных медицинских противопоказаний ставят под удар не только свое здоровье, но являются факторами риска для окружающих.
Сам публицист признается, что на днях прошел вакцинацию. «У меня были противопоказания. Как только они кончились, я сразу же привился», - говорит он.
Аналитик обращает внимание на ситуацию, когда в обществе существует два встречных течения, в одном из которых граждане подходят к проблеме ответственно, понимая необходимость прививок, и представителей второго, упорно считающих, что «и так сойдет». Тем не менее, он полагает, что разговоры о каком бы то ни было ущемлении прав не желающих проходить вакцинацию не имеет под собой основы.
«Судя по уже накопленным спискам последствий коронавирусной инфекции, поражающей не столько легкие, сколько сосуды, у тех, кто откажется прививаться будут серьезные проблемы со здоровье. А, следовательно, они сами ограничат себя в правах», - особо подчеркнул Вассерман.
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