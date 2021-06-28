Меркель потрясена нападением сомалийца в Вюрцбурге - представитель кабмина ФРГ
14:12 28.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Ангела Меркель и все члены правительства ФРГ потрясены нападением сомалийца в городе Вюрцбург, в результате которого погибли три человека. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"От имени канцлера я хотел бы сказать, что она и все члены правительства ФРГ потрясены [преступлением] - это преступление неслыханной жестокости и злобы. Мы соболезнуем семьям погибших", - сказал он.
"Следствие сделает все для того, чтобы выяснить, чем руководствовался мужчина", - отметил Зайберт. Он напомнил, что есть данные о том, что у подозреваемого были найдены исламистские пропагандистские материалы. "Есть сведения о психических проблемах в прошлом. Одно не должно исключать второго", - заметил представитель кабмина.
25 июня вооруженный ножом 24-летний сомалиец напал на прохожих в германском городе Вюрцбург, погибли три человека, пострадали пятеро. Нападавший был задержан после того, как полиция ранила его в ногу. В общежитии, где был зарегистрирован подозреваемый, правоохранительные органы нашли исламистские пропагандистские материалы.
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