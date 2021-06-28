Франция готова поддержать ужесточение санкций против Белоруссии - премьер

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция поддержит инициативы, направленные на ужесточение санкций против Белоруссии, если таковые будут. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Франции Жан Кастекс, выступая на заседании франко-германской парламентской ассамблеи.

"Если инициативы в этом направлении, которое вы упомянули, были приняты, [их авторы] могут рассчитывать на поддержку французского правительства", - сказал он, отвечая на вопрос французского депутата Жан-Мишеля Клемана, который уточнял позицию по поводу готовности к более жестким санкциям против Минска.