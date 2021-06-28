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НОВОСТИ

Проектная школа для молодежи открыта при Штабе общественной поддержки ЕР

14:29 28.06.2021

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Фото Александра Чикина
По инициативе главы Московского регионального отделения партии Единой России Петра Толстого, в штабе Общественной поддержки ЕР открыта Школа проектных технологий.

Каждый может принести в Школу свою идею, оформить ее с помощью компетентных специалистов в готовый проект, и, по завершении обучения, предложить его на рассмотрение депутатам и представителям исполнительных властей для последующего развития инициативы. Основные площадки школы будут работать на базе Молодой Гвардии «Единой России».

Глава регионального отделения считает, что новое начинание не очередной тренинг, а очень даже большая вероятность воплотить в жизнь самые смелые идеи. По замыслу школа должна стать тем самым трамплином , с помощью которого талантливая молодежь сможет осуществить в столице собственные проекты. Он выразил уверенность в необходимости поддержки начинаний творческих молодых людей, также сообщив, что школа будет работать до конца летних каникул, и посетить ее смогут все желающие.

Инициативу Петра Толстого поддерживает руководитель московской Молодой Гвардии ЕР Александр Лебедев, считающего молодежь творческим крылом Партии.

«Время не стоит на месте, и мы хотим развиваться и создавать свои социальные проекты, внести свой вклад в историю города. Это будет крутая площадка для самореализации. Присоединиться к Школе проектных технологий можно направив заявку на почту shkola_mger_2021@mail.ru», - заключил Лебедев.

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