Российские команды заняли первые места в международных соревнованиях по этичному хакингу CTFZone 2021

15:07

25-26 июня в онлайн-режиме прошел финал международных соревнований по этичному хакингу CTFZone 2021. В рамках тренинга состоялась крупнейшая в истории attack-defence-битва, в которой участвовали 334 команды из 61 страны мира. Мероприятие проводит компания по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE с 2016 года.

CTF (Capture the Flag) – соревнования, на которых оценивается умение участников решать прикладные задачи в области кибербезопасности: защищать и атаковать компьютерные системы, находить и исправлять уязвимости в сервисах. Ключевое отличие CTFZone 2021 от турниров прошлых лет – это новый гибридный формат: задания были представлены в форматах jeopardy, attack, defence и security game.

Большинство CTF-соревнований устроены так:

– в отборочном этапе сотни команд удаленно решают задачи из различных категорий в формате jeopardy;

– в финале 10 сильнейших команд встречаются очно/онлайн в формате attack-defence.

В CTFZone 2021 команды на протяжении 13 часов 37 минут одновременно участвовали в трех форматах:

– jeopardy, где были предложены 14 заданий из различных категорий – от профессионального программирования до компьютерной криминалистики;

– attack-defence, где каждой команде были предоставлены три сервиса и для получения победных очков необходимо было атаковать сервисы противников, одновременно защищая собственные ресурсы;

– security game, задание формата «царь горы», ставшее отличительной чертой CTFZone, – здесь команды в реальном времени следили, как написанные ими алгоритмы атакуют друг друга и какой из них оказывается эффективнее.

«Удаленный режим и масштабность attack-defence в этом году предъявили высочайшие требования к качеству подготовки инфраструктуры, – отметил Директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин. – Она должна была не только безупречно работать из любой точки мира, но и выдержать нагрузку, в 100 раз превышающую нагрузку прошлых лет. Для проведения CTFZone в этот раз были задействованы вычислительные мощности в 10 000 ядер. Настройкой и поддержкой нестандартной инфраструктуры для соревнований занимались специалисты BI.ZONE».

Во время турнира была организована круглосуточная поддержка пользователей: команда BI.ZONE оперативно отвечала в специальном онлайн-чате, а также следила за работоспособностью систем. Несмотря на повышенную нагрузку на сеть, участники отметили высокое качество работы всех компонентов инфраструктуры и бесперебойную работу сервисов.

По результатам соревнований призовой фонд в 18 000 долл. разделили следующие команды:

– I место – «Bushwhackers», Россия (10 000 долл.);

– II место – «More Smoked Leat Chicken», Россия (5 000 долл.);

– III место – «httpizza», Италия (3 000 долл.).

В прошлом году в результате 24-часовой борьбы призовой фонд в 18 000 долл. разделили команды из России и Китая, которые заняли первые три места. Российская команда, которая заняла первое место, также получила право принять участие в финале DEF CON CTF – крупнейшего международного CTF-турнира, который проходит уже более 30 лет в Лас-Вегасе.

BI.ZONE – компания по стратегическому управлению цифровыми рисками, которая помогает организациям по всему миру безопасно развивать бизнес в цифровую эпоху. Специализируется на подготовке индивидуальных стратегий для сложных проектов на основе более чем 40 собственных продуктов и услуг, а также предлагает простые автоматизированные решения и аутсорсинг для небольших компаний. С момента основания в 2016 году реализовала более 700 проектов в сфере финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и многих других.