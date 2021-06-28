Страны ЕС должны обсуждать проблемы с РФ не между собой, а напрямую с Путиным - Меркель
15:12 28.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны ЕС должны обсуждать проблемы, которые имеются в отношениях с Россией, не между собой, а непосредственно с Москвой. Об этом заявила в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она приняла участие по видеосвязи во франко-германской парламентской ассамблее, которая включает в себя по 50 депутатов Национального собрания и Бундестага.
"С моей точки зрения, на таком саммите [ЕС - Россия] нужно обсудить все вопросы, которые нас волнуют и по которым мы хотим сотрудничать", - сказала она. "Я думаю, что лучше не только постоянно обсуждать это между собой, но провести дискуссии по этим вопросам с российским президентом [Владимиром Путиным] и сказать, что на такой основе невозможно успешное сотрудничество", - указала канцлер. "Отношения между ЕС и Россией действительно плохие, но и во времена холодной войны велись переговоры", - заметила она. "Мы обозначили темы, которые хотим обсудить с Россией, и поручили проработать, в каком формате и при каких условиях могут состояться переговоры с Россией", - подчеркнула Меркель.
НОВОСТИ
- 16:12 28.06.2021
- Путин подписал указ о создании "Российского центра" для защиты интеллектуальных прав
- 16:00 28.06.2021
- Число привившихся от коронавируса в России достигло 23 млн человек
- 15:48 28.06.2021
- Собянин: Архивная служба столицы перейдет на качественно новый уровень работы
- 15:32 28.06.2021
- Для защиты от КНДР Южная Корея задействует «Железный купол»
- 15:07 28.06.2021
- Российские команды заняли первые места в международных соревнованиях по этичному хакингу CTFZone 2021
- 15:00 28.06.2021
- Россия вскоре поставит на боевое дежурство новые уникальные системы вооружений - Путин
- 14:32 28.06.2021
- Франция готова поддержать ужесточение санкций против Белоруссии - премьер
- 14:29 28.06.2021
- Проектная школа для молодежи открыта при Штабе общественной поддержки ЕР
- 14:12 28.06.2021
- Меркель потрясена нападением сомалийца в Вюрцбурге - представитель кабмина ФРГ
- 14:00 28.06.2021
- Де-факто и де-юре обязательной вакцинации в РФ нет - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать