0
0
138
НОВОСТИ

Страны ЕС должны обсуждать проблемы с РФ не между собой, а напрямую с Путиным - Меркель

15:12 28.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны ЕС должны обсуждать проблемы, которые имеются в отношениях с Россией, не между собой, а непосредственно с Москвой. Об этом заявила в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она приняла участие по видеосвязи во франко-германской парламентской ассамблее, которая включает в себя по 50 депутатов Национального собрания и Бундестага.

"С моей точки зрения, на таком саммите [ЕС - Россия] нужно обсудить все вопросы, которые нас волнуют и по которым мы хотим сотрудничать", - сказала она. "Я думаю, что лучше не только постоянно обсуждать это между собой, но провести дискуссии по этим вопросам с российским президентом [Владимиром Путиным] и сказать, что на такой основе невозможно успешное сотрудничество", - указала канцлер. "Отношения между ЕС и Россией действительно плохие, но и во времена холодной войны велись переговоры", - заметила она. "Мы обозначили темы, которые хотим обсудить с Россией, и поручили проработать, в каком формате и при каких условиях могут состояться переговоры с Россией", - подчеркнула Меркель.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 28.06.2021
Путин подписал указ о создании "Российского центра" для защиты интеллектуальных прав
0
25
16:00 28.06.2021
Число привившихся от коронавируса в России достигло 23 млн человек
0
54
15:48 28.06.2021
Собянин: Архивная служба столицы перейдет на качественно новый уровень работы
0
96
15:32 28.06.2021
Для защиты от КНДР Южная Корея задействует «Железный купол»
0
123
15:07 28.06.2021
Российские команды заняли первые места в международных соревнованиях по этичному хакингу CTFZone 2021
0
134
15:00 28.06.2021
Россия вскоре поставит на боевое дежурство новые уникальные системы вооружений - Путин
0
164
14:32 28.06.2021
Франция готова поддержать ужесточение санкций против Белоруссии - премьер
0
208
14:29 28.06.2021
Проектная школа для молодежи открыта при Штабе общественной поддержки ЕР
0
164
14:12 28.06.2021
Меркель потрясена нападением сомалийца в Вюрцбурге - представитель кабмина ФРГ
0
246
14:00 28.06.2021
Де-факто и де-юре обязательной вакцинации в РФ нет - Песков
0
271

Возврат к списку