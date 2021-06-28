Страны ЕС должны обсуждать проблемы с РФ не между собой, а напрямую с Путиным - Меркель

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны ЕС должны обсуждать проблемы, которые имеются в отношениях с Россией, не между собой, а непосредственно с Москвой. Об этом заявила в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она приняла участие по видеосвязи во франко-германской парламентской ассамблее, которая включает в себя по 50 депутатов Национального собрания и Бундестага.

"С моей точки зрения, на таком саммите [ЕС - Россия] нужно обсудить все вопросы, которые нас волнуют и по которым мы хотим сотрудничать", - сказала она. "Я думаю, что лучше не только постоянно обсуждать это между собой, но провести дискуссии по этим вопросам с российским президентом [Владимиром Путиным] и сказать, что на такой основе невозможно успешное сотрудничество", - указала канцлер. "Отношения между ЕС и Россией действительно плохие, но и во времена холодной войны велись переговоры", - заметила она. "Мы обозначили темы, которые хотим обсудить с Россией, и поручили проработать, в каком формате и при каких условиях могут состояться переговоры с Россией", - подчеркнула Меркель.