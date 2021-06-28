Для защиты от КНДР Южная Корея задействует «Железный купол»
15:32 28.06.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Южная Корея задействует «Железный купол» для защиты от КНДР. Стоимость проекта 2,5 миллиарда долларов.
Его могут запустить в следующем году и завершить примерно в 2035 году, передаёт агентство «Рёнхап». По его данным, Северная Корея разместила около тысячи артиллерийских орудий, в том числе 240-миллиметровые реактивные системы залпового огня, вдоль демаркационной линии, разделяющей две страны.
Пхеньян в последние годы не раз демонстрировал новые типы ракет.
Система «Железный купол» предназначена для обнаружения, идентификации и уничтожения входящих угроз — ракет малой дальности, артиллерийских снарядов и беспилотников. Говорит Москва
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