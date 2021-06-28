Собянин: Архивная служба столицы перейдет на качественно новый уровень работы

15:48

Мэр Москвы осмотрел строящийся в Сахарово в ТИНАО здание нового роботизированного архивного комплекса.

«В Москве строится самый крупный в Европе автоматизированный комплекс архивного хранилища. В России аналогов этому нет, в мире их единицы. Здесь все будет храниться в самом надлежащем виде, защищено, и самое главное, что обработка всех архивных данных будет происходить в считанные минуты. Здесь будут применяться роботизированные системы, системы искусственного интеллекта», - сказал мэр Москвы.

Пятиэтажное архивохранилище общей площадью 59,6 тыс. кв. м, будет оснащено современной интеллектуальной системой управления, призванной обеспечить максимальную сохранность социально значимых документов, штат его работников будет насчитывать 348 человек, мощность составит до 100 млн единиц хранения.

Мэр считает, что введение в эксплуатацию новейшего архивного комплекса переведет архивное дело на качественно новый, современный компьютеризированный уровень работы, что позволит освободить тысячи квадратных метров в поликлиниках, в больницах, архивных зданиях и других учреждениях.

«Это просто на порядок изменит всю систему архивации, хранения и эффективности данной работы. Это будет удобно как учреждениям, так и для граждан, которые будут уверены, что их архивные данные надежно защищены и своевременно будут выдаваться по запросу», - утверждает Сергей Собянин.

Для оборудования роботизированного архивного комплекса планируется использовать максимально современное оборудование: металлоконструкции крупнейшего в Германии завода металлоизделий Bito Lagertechnik, мирового лидера по производству конвейерной техники австрийской компании TGW и крупнейшего производителя кранов-штабелеров немецкой фирмы Dambach Lagersysteme. В здании также будет создана специальная среда с пониженным содержанием кислорода, чтобы исключить саму возможность пожара и горения бумаг. Конфиденциальность обеспечат видеонаблюдение и контроль доступа. Интегрированная система безопасности защитит персональные данные, хранящиеся в архиве. Отдельный акцент сделан на производительность комплекса, в течение дня он сможет обрабатывать около 2 тыс. обращений граждан и организаций - 300 запросов в час.

На сегодняшний день документы московских архивов хранятся в пяти специализированных и 42-х приспособленных для этих целей зданиях и помещениях. Также архивные материалы занимают более 90 тыс. кв. м в учреждениях здравоохранения, социальной защиты и образовательных организациях. Работа городских архивохранилищ до сих пор построена по принципу классического стеллажного хранения и ручного поиска, обработки, транспортировки и выдачи архивных дел, - сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы.