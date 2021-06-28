Число привившихся от коронавируса в России достигло 23 млн человек

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число привившихся от новой коронавирусной инфекции в России увеличилось до 23 млн человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Первому каналу в понедельник.

"Сегодня это уже 23 млн (привитых от коронавируса - прим. ТАСС). В последние дни скорость очень возросла", - сказал он.