Путин подписал указ о создании "Российского центра" для защиты интеллектуальных прав
16:12 28.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании общероссийской общественно- государственной организации "Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях совершенствования регулирования оборота прав на результаты творческой деятельности, в том числе в научно- технической сфере, стимулирования развития науки и предпринимательства, развития экспортного потенциала, создания условий для самореализации граждан и развития талантов постановляю: Считать целесообразным создание Общероссийской общественно-государственной организации "Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (далее - Российский центр)", - говорится в документе.
Учредителем "Российского центра" от имени Российской Федерации является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Деятельность центра будет осуществляться без привлечения средств федерального бюджета, имущество будет формироваться за счет взноса ассоциации "Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности" и пожертвований.
Кабмин в течение трех месяцев должен обеспечить создание и госрегистрацию центра в установленном порядке и утвердить его устав.
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