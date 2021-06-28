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Путин подписал указ о создании "Российского центра" для защиты интеллектуальных прав

16:12 28.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании общероссийской общественно- государственной организации "Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях совершенствования регулирования оборота прав на результаты творческой деятельности, в том числе в научно- технической сфере, стимулирования развития науки и предпринимательства, развития экспортного потенциала, создания условий для самореализации граждан и развития талантов постановляю: Считать целесообразным создание Общероссийской общественно-государственной организации "Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (далее - Российский центр)", - говорится в документе.

Учредителем "Российского центра" от имени Российской Федерации является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Деятельность центра будет осуществляться без привлечения средств федерального бюджета, имущество будет формироваться за счет взноса ассоциации "Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности" и пожертвований.

Кабмин в течение трех месяцев должен обеспечить создание и госрегистрацию центра в установленном порядке и утвердить его устав.

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