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НОВОСТИ

Борьба с ковидом обошлась системе здравоохранения более, чем в триллион рублей - Мурашко

16:32 28.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расходы отечественной системы здравоохранения на противодействие новому коронавирусу превысили триллион рублей, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Первому каналу в понедельник.

"Именно в системе здравоохранения больше триллиона рублей у нас ушло", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько составили расходы на пандемию.

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