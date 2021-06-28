Борьба с ковидом обошлась системе здравоохранения более, чем в триллион рублей - Мурашко

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расходы отечественной системы здравоохранения на противодействие новому коронавирусу превысили триллион рублей, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Первому каналу в понедельник.

"Именно в системе здравоохранения больше триллиона рублей у нас ушло", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько составили расходы на пандемию.