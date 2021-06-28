Жителям Подмосковья разъяснили новые правила посещения заведений общепита
16:45 28.06.2021
|
Фото пресс-службы правительства Московской области
Летние веранды в Подмосковье можно посещать без дополнительных ограничений. Ни взрослым, ни детям не требуется предъявлять QR-код. Однако необходимо помнить о соблюдении социальной дистанции.
Те, кому не исполнилось 18 лет, могут свободно посещать также рестораны, кафе и другие заведения, оказывающие услуги общественного питания в помещениях. Это касается и спортивных, культурных, развлекательных мероприятий, игровых комнат и аттракционов. QR-код им не нужен. При этом сопровождающие их родители с 28 июня обязательно должны его иметь.
Сертификат с QR-кодом появляется в личном кабинете на портале «Госуслуги» после того, как человек поставил второй компонент вакцины от ковида. Он также выдается тем, кто переболел коронавирусом менее 6 месяцев назад. QR-код действителен в течение полугода с момента выздоровления.
Если человек во время болезни не обращался за медицинской помощью или перенес коронавирус бессимптомно, и данных о его болезни нет в системе ЕМИАС, то QR-код для таких граждан сформирован не будет. Справка о наличии антител также не позволяет посещать места, на которые с 28 июня наложены дополнительные ограничения – кафе, бары, рестораны, фудкорты, дома отдыха и санатории.
НОВОСТИ
- 17:32 28.06.2021
- Минск отозвал представителя в ЕС и запретил въезд для причастных к введению санкций
- 17:25 28.06.2021
- На юго-востоке Москвы оборудовали четыре новых площадки для выгула собак
- 17:20 28.06.2021
- На Европейской географической олимпиаде московские школьники завоевали пять медалей
- 17:14 28.06.2021
- Сергей Собянин вручил 11 активистам памятные медали «Волонтеры Москвы»
- 17:12 28.06.2021
- СМИ сообщили о мощном взрыве возле станции метро в Лондоне
- 17:00 28.06.2021
- Сегодня в Москве выпало до 70% месячной нормы осадков
- 16:59 28.06.2021
- Начались выплаты материальной помощи семьям погибших и пострадавшим во время нападения на гимназию в Казани
- 16:32 28.06.2021
- Борьба с ковидом обошлась системе здравоохранения более, чем в триллион рублей - Мурашко
- 16:12 28.06.2021
- Путин подписал указ о создании "Российского центра" для защиты интеллектуальных прав
- 16:00 28.06.2021
- Число привившихся от коронавируса в России достигло 23 млн человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать