Жителям Подмосковья разъяснили новые правила посещения заведений общепита

16:45

Фото пресс-службы правительства Московской области



В Подмосковье с 28 июня введены новые ограничения из-за распространения коронавируса. В частности, для посещения кафе и ресторанов потребуется специальный QR-код.

Летние веранды в Подмосковье можно посещать без дополнительных ограничений. Ни взрослым, ни детям не требуется предъявлять QR-код. Однако необходимо помнить о соблюдении социальной дистанции.

Те, кому не исполнилось 18 лет, могут свободно посещать также рестораны, кафе и другие заведения, оказывающие услуги общественного питания в помещениях. Это касается и спортивных, культурных, развлекательных мероприятий, игровых комнат и аттракционов. QR-код им не нужен. При этом сопровождающие их родители с 28 июня обязательно должны его иметь.

Сертификат с QR-кодом появляется в личном кабинете на портале «Госуслуги» после того, как человек поставил второй компонент вакцины от ковида. Он также выдается тем, кто переболел коронавирусом менее 6 месяцев назад. QR-код действителен в течение полугода с момента выздоровления.

Если человек во время болезни не обращался за медицинской помощью или перенес коронавирус бессимптомно, и данных о его болезни нет в системе ЕМИАС, то QR-код для таких граждан сформирован не будет. Справка о наличии антител также не позволяет посещать места, на которые с 28 июня наложены дополнительные ограничения – кафе, бары, рестораны, фудкорты, дома отдыха и санатории.