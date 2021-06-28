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Сегодня в Москве выпало до 70% месячной нормы осадков

17:00 28.06.2021 Источник: Эхо Москвы

До 70% месячной нормы осадков выпало сегодня в Москве. Это данные столичных властей. Ливень затопил дороги, нарушил работу метро и наземного транспорта. Из—за затопления станции Ясенево прерывалось движение на южном участке Калужско-Рижской линии. Не ходили поезда на открытом участке Филевской линии. В Телецентре Останкино подтоплен первый этаж.

О пострадавших пока не сообщалось.  Эхо Москвы

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