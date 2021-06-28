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Начались выплаты материальной помощи семьям погибших и пострадавшим во время нападения на гимназию в Казани

16:59 28.06.2021

Семьи погибших и пострадавшие в результате трагедии в гимназии №175 города Казани получат единовременную материальную поддержку из средств, которые были собраны на специальной счет Российского Красного Креста в Сбербанке в мае этого года.

Было принято решение, что 9 семей погибших и 62 пострадавших получат единовременные выплаты. Семьи погибших – по 1 млн руб., пострадавшие, получившие тяжкий вред здоровью – по 500 тыс. руб., а получившие вред здоровью средней тяжести – по 300 тыс. руб.

Кроме того, родителям, чьи дети оказались на лечении в Москве, будет оплачено проживание и питание, а также транспортные расходы, понесенные в связи с вынужденным нахождением на лечении в Москве.

Это не единственные меры поддержки, которые оказываются семьям погибших и пострадавшим. На сегодняшний день 231 ученик гимназии находится на оздоровительном отдыхе в Краснодарском крае, продолжается разработка программы психосоциальной поддержки в долгосрочном периоде для школьников и педагогов, создание в гимназии комнаты психосоциальной разгрузки.

Напомним, 12 мая Общероссийская общественная организация «Красный Крест» и Сбербанк открыли счет для пожертвований. Сбербанк оперативно обеспечил организацию сбора средств на счет Российского Красного Креста, в том числе удобный и быстрый платеж через СберБанк Онлайн, а также максимальное информирование жителей РФ о возможности помочь. Отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте Российского Красного Креста. Общий объем пожертвований составил 86 324 182,78 руб.

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