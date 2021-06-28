США нанесли 27 июня три удара по складам вооруженных групп в Сирии, Ираке - Блинкен

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты в воскресенье нанесли по оружейным складам военизированных группировок два удара в Сирии и один - в Ираке. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в понедельник на пресс-конференции в Риме, где он находится с визитом.

"По распоряжению президента [США Джо Байдена] ВС США произвели удары по объектам, использовавшимся поддерживаемыми Ираном военизированными группировками в районе границы между Сирией и Ираком. Целью были объекты, которые использовались группировками, ответственными за недавние атаки в отношении интересов США в Ираке, в частности они были нанесены по <...> складам в двух местах в Сирии и одном - в Ираке", - сказал Блинкен.

Продолжая тему ударов США в Сирии и Ираке, шеф американской дипломатии также заявил, что президент страны "полностью готов" действовать "надлежащим образом" для защиты интересов Вашингтона.