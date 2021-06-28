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Для защиты от индийского штамма коронавируса посоветовали надевать очки

19:20 28.06.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Врач посоветовал надевать очки для защиты от индийского штамма коронавируса. Новый вид вируса способен проникать через слизистую оболочку глаза.

До и после вакцинации следует избегать общественных мест. Это позволит снизить риски получить инфекцию до того, как сформируется иммунитет, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-педиатр Кирилл Калистратов.

«Я бы посоветовал людям на прививочных пунктах быть в очках, потому что индийский штамм вируса проникает, в том числе, через слизистую глаз. Также следует иметь не просто маску, а хороший респиратор. Конечно, перед прививкой и после вакцинации в течение 2-3 недель следует максимально себя защищать с точки зрения ношения масок и респираторов в общественном транспорте, меньше посещать общественные места».

Калистратов отметил, что COVID-19 — это заболевание, которое не зависит от времени года. Он предупредил, что индийский штамм — это вирус с повышенной вирулентностью и контагиозностью, который вызывает заболевания гораздо быстрее, чем уханьский штамм.  Говорит Москва

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