Для защиты от индийского штамма коронавируса посоветовали надевать очки

19:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Врач посоветовал надевать очки для защиты от индийского штамма коронавируса. Новый вид вируса способен проникать через слизистую оболочку глаза.

До и после вакцинации следует избегать общественных мест. Это позволит снизить риски получить инфекцию до того, как сформируется иммунитет, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-педиатр Кирилл Калистратов.

«Я бы посоветовал людям на прививочных пунктах быть в очках, потому что индийский штамм вируса проникает, в том числе, через слизистую глаз. Также следует иметь не просто маску, а хороший респиратор. Конечно, перед прививкой и после вакцинации в течение 2-3 недель следует максимально себя защищать с точки зрения ношения масок и респираторов в общественном транспорте, меньше посещать общественные места».

Калистратов отметил, что COVID-19 — это заболевание, которое не зависит от времени года. Он предупредил, что индийский штамм — это вирус с повышенной вирулентностью и контагиозностью, который вызывает заболевания гораздо быстрее, чем уханьский штамм. Говорит Москва