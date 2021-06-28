Для защиты от индийского штамма коронавируса посоветовали надевать очки
19:20 28.06.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Врач посоветовал надевать очки для защиты от индийского штамма коронавируса. Новый вид вируса способен проникать через слизистую оболочку глаза.
До и после вакцинации следует избегать общественных мест. Это позволит снизить риски получить инфекцию до того, как сформируется иммунитет, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-педиатр Кирилл Калистратов.
«Я бы посоветовал людям на прививочных пунктах быть в очках, потому что индийский штамм вируса проникает, в том числе, через слизистую глаз. Также следует иметь не просто маску, а хороший респиратор. Конечно, перед прививкой и после вакцинации в течение 2-3 недель следует максимально себя защищать с точки зрения ношения масок и респираторов в общественном транспорте, меньше посещать общественные места».
Калистратов отметил, что COVID-19 — это заболевание, которое не зависит от времени года. Он предупредил, что индийский штамм — это вирус с повышенной вирулентностью и контагиозностью, который вызывает заболевания гораздо быстрее, чем уханьский штамм. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 20:40 28.06.2021
- Требования Чехии о компенсации от России выглядят как действия вымогателей - МИД РФ
- 20:00 28.06.2021
- Сотрудников организаций Минобрнауки без прививки могут временно отстранить от работы
- 18:40 28.06.2021
- Чехия потребовала от РФ компенсации ущерба в связи с инцидентом в Врбетице - СМИ
- 18:00 28.06.2021
- США нанесли 27 июня три удара по складам вооруженных групп в Сирии, Ираке - Блинкен
- 17:32 28.06.2021
- Минск отозвал представителя в ЕС и запретил въезд для причастных к введению санкций
- 17:25 28.06.2021
- На юго-востоке Москвы оборудовали четыре новых площадки для выгула собак
- 17:20 28.06.2021
- На Европейской географической олимпиаде московские школьники завоевали пять медалей
- 17:14 28.06.2021
- Сергей Собянин вручил 11 активистам памятные медали «Волонтеры Москвы»
- 17:12 28.06.2021
- СМИ сообщили о мощном взрыве возле станции метро в Лондоне
- 17:00 28.06.2021
- Сегодня в Москве выпало до 70% месячной нормы осадков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать