СМИ сообщили о мощном взрыве возле станции метро в Лондоне
17:12 28.06.2021 Источник: Эхо Москвы
В Лондоне прогремел мощный взрыв около станции метро Elephant & Castle. На кадрах с места событий видны клубы черного дыма, которые поднимаются высоко в небо. Также сообщается, что на месте работают по меньшей мере 70 пожарных. О погибших и пострадавших, а также о причине взрыва к этому часу ничего неизвестно. Эхо Москвы
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