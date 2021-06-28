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Чехия потребовала от РФ компенсации ущерба в связи с инцидентом в Врбетице - СМИ

18:40 28.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Чехии потребовали от РФ компенсации ущерба в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетица, в причастности к которым они подозревают российские спецслужбы. Как сообщил в понедельник сайт газеты "Млада фронта Днес", заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой содержится требование полностью возместить ущерб, причиненный взрывом в Врбетице.

По информации издания, чешские власти оценили ущерб примерно в 650 млн крон (примерно 25,5 млн евро).

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