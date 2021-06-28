Минск отозвал представителя в ЕС и запретил въезд для причастных к введению санкций
17:32 28.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия отозвала своего представителя в Европейском союзе, рекомендовала Брюсселю сделать то же самое и ввела запрет для должностных лиц ЕС, причастных к выработке недавно введенных санкций против Минска. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении белорусского министерства иностранных дел.
"Постоянный представитель Республики Беларусь при ЕС отзывается в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций", - говорится в заявлении МИД Белоруссии.
"Кроме того, в ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер", - сообщает дипломатическое ведомство. Белорусская сторона продолжает выработку иных мер реагирования, в том числе экономического характера, говорится в заявлении МИД.
Кроме того, Белоруссия приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство, а также начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС. Об этом сказано в заявлении пресс-службы МИД Белоруссии в понедельник.
В ведомстве отметили, что в связи с введенными Европейским союзом беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Белоруссии в МИД был вызван глава представительства ЕС в Республике Беларусь Дирк Шубель.
"Дипломату доведена информация о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия, угрожающие национальной безопасности Беларуси и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам. Республика Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство", - говорится в сообщении. - Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС".
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