На Европейской географической олимпиаде московские школьники завоевали пять медалей
17:20 28.06.2021
Пять столичных школьников в составе сборной России завоевали медали на Европейской географической олимпиаде: две серебряных и три бронзовых. Российская команда, в которую вошли 15 участников в возрасте от 12 до 19 лет, получила 12 наград.
Ребята выполнили письменный и мультимедийный тесты, а также показали свои знания в практическом туре, проведя анализ карт и фотографий местности. Они продемонстрировали свои знания о климате и его изменениях, в области экологической и городской географии, туризма и ресурсов.
Всего в конкурсе, организатором которого выступила Сербия, приняли участие более 150 школьников из 13 стран.
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