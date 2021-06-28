На юго-востоке Москвы оборудовали четыре новых площадки для выгула собак

17:25

Новые площадки для выгула собак оборудовали в двух районах юго-востока Москвы, сообщается на сайте префектуры Юго-Восточного административного округа. С просьбой сделать выделенные территории для домашних питомцев обратились собаководы, так как рядом с их домами таких мест не было.

В Южнопортовом площадки сделали у домов 4к2 и 12а на Новоостаповской. Как рассказала муниципальный депутат района Инна Белкова, раньше многие жители выгуливали собак в соседних территориях. Так как к созданию таких площадок предъявляются определенные требования по местоположению и обустройству, не везде есть возможность разместить их.

«Вопрос всегда стоял остро и даже сейчас все равно обращаются жители и просят дополнительные площадки. Изначально жители просили обустроить собачьи площадки еще до пандемии. Мы совместно с ними собрали подписи и нашли территорию. К работам приступили в этом году и уже все закончили», – сказала она.

Еще две площадки обустроили в Выхино-Жулебине на Волгоградском проспекте, 183к2 и Ферганском проезде, 1. Как рассказала заместитель директора по благоустройству «Жилищника» района Оксана Мазикина, работы уже завершены.

«На территории района и раньше были площадки. Необходимость поставить новые появилась, потому что их мало, и они не находятся в шаговой доступности в каждом микрорайоне. Именно собаководы обратились к нам для того, чтобы мы установили и обустроили специальные площадки», – пояснил она.