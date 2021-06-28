На юго-востоке Москвы оборудовали четыре новых площадки для выгула собак
17:25 28.06.2021
Новые площадки для выгула собак оборудовали в двух районах юго-востока Москвы, сообщается на сайте префектуры Юго-Восточного административного округа. С просьбой сделать выделенные территории для домашних питомцев обратились собаководы, так как рядом с их домами таких мест не было.
В Южнопортовом площадки сделали у домов 4к2 и 12а на Новоостаповской. Как рассказала муниципальный депутат района Инна Белкова, раньше многие жители выгуливали собак в соседних территориях. Так как к созданию таких площадок предъявляются определенные требования по местоположению и обустройству, не везде есть возможность разместить их.
«Вопрос всегда стоял остро и даже сейчас все равно обращаются жители и просят дополнительные площадки. Изначально жители просили обустроить собачьи площадки еще до пандемии. Мы совместно с ними собрали подписи и нашли территорию. К работам приступили в этом году и уже все закончили», – сказала она.
Еще две площадки обустроили в Выхино-Жулебине на Волгоградском проспекте, 183к2 и Ферганском проезде, 1. Как рассказала заместитель директора по благоустройству «Жилищника» района Оксана Мазикина, работы уже завершены.
«На территории района и раньше были площадки. Необходимость поставить новые появилась, потому что их мало, и они не находятся в шаговой доступности в каждом микрорайоне. Именно собаководы обратились к нам для того, чтобы мы установили и обустроили специальные площадки», – пояснил она.
НОВОСТИ
- 17:32 28.06.2021
- Минск отозвал представителя в ЕС и запретил въезд для причастных к введению санкций
- 17:20 28.06.2021
- На Европейской географической олимпиаде московские школьники завоевали пять медалей
- 17:14 28.06.2021
- Сергей Собянин вручил 11 активистам памятные медали «Волонтеры Москвы»
- 17:12 28.06.2021
- СМИ сообщили о мощном взрыве возле станции метро в Лондоне
- 17:00 28.06.2021
- Сегодня в Москве выпало до 70% месячной нормы осадков
- 16:59 28.06.2021
- Начались выплаты материальной помощи семьям погибших и пострадавшим во время нападения на гимназию в Казани
- 16:45 28.06.2021
- Жителям Подмосковья разъяснили новые правила посещения заведений общепита
- 16:32 28.06.2021
- Борьба с ковидом обошлась системе здравоохранения более, чем в триллион рублей - Мурашко
- 16:12 28.06.2021
- Путин подписал указ о создании "Российского центра" для защиты интеллектуальных прав
- 16:00 28.06.2021
- Число привившихся от коронавируса в России достигло 23 млн человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать