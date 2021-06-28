Сотрудников организаций Минобрнауки без прививки могут временно отстранить от работы
20:00 28.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобрнауки РФ рекомендовало подведомственным организациям в соответствии с требованиями региональных управлений Роспотребнадзора вакцинировать сотрудников от коронавируса до 25 августа, следует из имеющегося в распоряжении ТАСС документа за подписью статс-секретаря - замглавы министерства Петра Кучеренко.
"Руководителям организаций, подведомственных Минобрнауки России, следует обеспечить: в срок до 25 августа 2021 года, но не позднее срока, установленного для обязательной вакцинации на территории определенного субъекта Российской Федерации, руководствуясь в том числе требованиями, установленными постановлениями главных врачей субъектов РФ, вакцинацию (ревакцинацию при необходимости) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) работников организаций", - говорится в документе.
Сотрудников подведомственных Минобрнауки организаций без прививки от коронавируса, медотвода и не болевших ковидом за последние шесть месяцев могут временно отстранить от работы. Это также следует из документа, подписанного Кучеренко.
"Руководителям организаций, подведомственных Минобрнауки России, следует обеспечить: <…> в соответствии с законодательством РФ, постановлениями главных врачей субъектов РФ безопасность работников организаций во время пребывания на рабочих местах, в том числе предусмотрев возможность временного приостановления посещения работниками, не имеющими прививки против новой коронавирусной инфекции, не относящимися к лицам, имеющим противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции либо перенесшим заболевание новой коронавирусной инфекцией за последние 6 месяцев, зданий на территории организации", - говорится в документе.
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