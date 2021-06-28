Требования Чехии о компенсации от России выглядят как действия вымогателей - МИД РФ
20:40 28.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила требования чешских властей о компенсации от России за ущерб в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице с действиями вымогателей.
"Что творится в головах чешских политиков, которые не первый месяц придумывают, как еще ухудшить двусторонние отношения, уже невозможно понять. Да и не нужно. Они сами себя вписали в список недружественных стран. И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус", - написала она в понедельник в своем телеграм-канале.
"Хочу напомнить. Обычно действующих подобным образом - без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих денег - называют вымогателями", - продолжила дипломат.
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