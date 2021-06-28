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Путин подписал закон о повышении до 21 года возраста приобретения охотничьего оружия

21:20 28.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий с 18 лет до 21 года возраст приобретения охотничьего оружия и длинноствольного оружия самообороны, а также вводящий дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии на него. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Повышение возраста не коснется лиц, прошедших и проходящих военную службу, служащих в государственных военизированных организациях, имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции. В предыдущей редакции закона "Об оружии" ограничение в 21 год касалось только приобретения гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения.

Право приобрести охотничье оружие с 18 лет сохранится за представителями коренных малочисленных народов, профессиональными охотниками и работниками частных охранных организаций и других юридических лиц с особыми задачами. Кроме того, с 18 лет можно будет приобрести гладкоствольное или нарезное длинноствольное охотничье оружие для занятий спортом.

Закон также вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Ранее в перечень таких оснований входила, например, непогашенная судимость за умышленное или за тяжкое и особо тяжкое преступление с применением оружия. Теперь лицензии не будут выдаваться и россиянам с двумя и более погашенными судимостями. Кроме того, вводится временный запрет для пойманных за рулем в нетрезвом виде.

Лицензия не будет выдаваться также людям со снятой или погашенной судимостью за умышленные преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, либо совершенные с применением оружия, боеприпасов и так далее. Это коснется и граждан, имеющих судимость за преступление террористической и экстремистской направленности. Лицензию не выдадут и осужденным за умышленное преступление, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетнего.

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