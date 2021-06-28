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Американская военная база в Сирии подверглась обстрелу - САНА

22:00 28.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная база США, расположенная в районе нефтеносной местности Эль-Омар в северо-восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась атаке реактивными снарядами. Об этом в понедельник сообщило агентство САНА.

"Реактивные снаряды были выпущены по американской базе в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в сельской местности Дейр-эз-Зора", - говорится в сообщении.

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