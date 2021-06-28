Возможный диалог с Россией не означает, что это будут дружеские переговоры - Меркель

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможный диалог ЕС с Москвой вовсе не означает, что это будут дружеские переговоры, но на них следует открыто заявить о проблемах в отношениях между странами Евросоюза и Россией. С таким утверждением выступила в понедельник канцлер Германии Ангела Меркель во время онлайн-общения со студентами.

"Я думаю, что есть непонимание. Когда я заявляю, что хотела бы, чтобы ЕС говорил с [президентом России Владимиром] Путиным так же, как и американский президент [Джо Байден] говорит с Путиным, то, на мой взгляд, речь идет не о дружеских переговорах, не о признаке того, что у нас хорошие отношения", - сказала Меркель. "Но это осознание того, что мы как Европа будем сильнее, если мы будем придерживаться единой позиции и скажем: "Посмотри, здесь была совершена кибератака, тут гибридная война <...>, там Россия поддерживает ультранационалистические партии", - утверждала канцлер. По ее словам, следует сказать Москве, что для того, чтобы "хорошо сотрудничать, эти проблемы нужно преодолеть".