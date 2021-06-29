Путин подписал закон, запрещающий участвовать в нежелательных неправительственных организациях за рубежом

09:00 Источник: Эхо Москвы

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете участвовать в нежелательных неправительственных организациях за рубежом. Документ, как следует из его текста, касается не только граждан России, но и российских юридических лиц, а также лиц без гражданства.



Им могут грозить штрафы до 50 тысяч рублей в случае, если в деятельности зарубежной нежелательной НПО участвуют физические лица, и до 100 тысяч, если речь идет о компаниях.

Отдельно законом введен новый признак, по которому организацию можно признать нежелательной – если она помогает в финансовых операциях структуре, обладающей аналогичным статусом, с целью подорвать конституционный строй или безопасность страны.

Также дополнительные полномочия появились у Росфинмониторинга: теперь ведомство с 1 октября сможет отслеживать денежные переводы из некоторых стран вне зависимости от их суммы. Перечень таких государств будет сформирован самим Росфинмониторингом и будет доступен только банкам.

Некоторое время назад в парламент также были внесены поправки об уголовной ответственности за финансирование нежелательных организаций – они пока не подписаны президентом.

В законодательстве уже существуют статьи, которые устанавливают уголовную и административную ответственность за осуществление в России деятельности нежелательных организаций. Они применялись к участникам и сторонникам движения «Открытая Россия» после того, как одноименная британская организация была признана нежелательной. Эхо Москвы