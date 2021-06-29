Лишь 3% россиян готовы сделать прививку, чтобы отдохнуть на курортах Краснодарского края - опрос

09:05 Источник: Эхо Москвы

Только 3% россиян готовы сделать прививку, чтобы отдохнуть на курортах Краснодарского края. Об этом свидетельствуют опросы портала Superjob. Почти 20% респондентов готовы вакцинироваться вне зависимости от каких-либо поездок, но куда больше наших граждан против этой идеи.

5% намерены избежать процедуры в любом случае. В мае аналогичный опрос показал, что ради заграничного путешествия сделать инъекцию готовы те же 20%.

Мужчины лояльнее к кампании, нежели представительницы прекрасного пола 4% против 2%. Четверть участников исследования со своей позицией не определились.

РБК напоминает, что согласно распоряжению главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, с 1 июля заселяющиеся в кубанские отели обязаны иметь на руках отрицательный ПЦР-тест, а с 1 августа – сертификат о сделанной прививки. Это может превратить потенциально лучший курортный сезон в истории в худший.

В ассоциации туроператоров России сообщали, что продажи туров на курорты Краснодарского края упали на 3% в июле и до 80% в августе. Эхо Москвы