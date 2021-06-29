0
0
176
НОВОСТИ

Лишь 3% россиян готовы сделать прививку, чтобы отдохнуть на курортах Краснодарского края - опрос

09:05 29.06.2021 Источник: Эхо Москвы

Только 3% россиян готовы сделать прививку, чтобы отдохнуть на курортах Краснодарского края. Об этом свидетельствуют опросы портала Superjob. Почти 20% респондентов готовы вакцинироваться вне зависимости от каких-либо поездок, но куда больше наших граждан против этой идеи.

5% намерены избежать процедуры в любом случае. В мае аналогичный опрос показал, что ради заграничного путешествия сделать инъекцию готовы те же 20%.

Мужчины лояльнее к кампании, нежели представительницы прекрасного пола 4% против 2%. Четверть участников исследования со своей позицией не определились.

РБК напоминает, что согласно распоряжению главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, с 1 июля заселяющиеся в кубанские отели обязаны иметь на руках отрицательный ПЦР-тест, а с 1 августа – сертификат о сделанной прививки. Это может превратить потенциально лучший курортный сезон в истории в худший.

В ассоциации туроператоров России сообщали, что продажи туров на курорты Краснодарского края упали на 3% в июле и до 80% в августе.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 29.06.2021
В Канаде обновлен абсолютный температурный максимум
0
10
10:20 29.06.2021
Капитализация Facebook превысила $1 трлн
0
40
10:05 29.06.2021
Союзу биатлонистов России разрешили вернуть цвета российского флага на логотип
0
74
10:00 29.06.2021
Последствия отказа России от доллара оценили в КНР
0
97
09:32 29.06.2021
Число случаев коронавируса в мире превысило 180 млн
0
130
09:20 29.06.2021
Байден назвал сферы возможного сотрудничества России и США
0
169
09:00 29.06.2021
Путин подписал закон, запрещающий участвовать в нежелательных неправительственных организациях за рубежом
0
200
22:40 28.06.2021
Возможный диалог с Россией не означает, что это будут дружеские переговоры - Меркель
0
695
22:00 28.06.2021
Американская военная база в Сирии подверглась обстрелу - САНА
0
724
21:20 28.06.2021
Путин подписал закон о повышении до 21 года возраста приобретения охотничьего оружия
0
671

Возврат к списку