Лишь 3% россиян готовы сделать прививку, чтобы отдохнуть на курортах Краснодарского края - опрос
09:05 29.06.2021 Источник: Эхо Москвы
Только 3% россиян готовы сделать прививку, чтобы отдохнуть на курортах Краснодарского края. Об этом свидетельствуют опросы портала Superjob. Почти 20% респондентов готовы вакцинироваться вне зависимости от каких-либо поездок, но куда больше наших граждан против этой идеи.
5% намерены избежать процедуры в любом случае. В мае аналогичный опрос показал, что ради заграничного путешествия сделать инъекцию готовы те же 20%.
Мужчины лояльнее к кампании, нежели представительницы прекрасного пола 4% против 2%. Четверть участников исследования со своей позицией не определились.
РБК напоминает, что согласно распоряжению главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, с 1 июля заселяющиеся в кубанские отели обязаны иметь на руках отрицательный ПЦР-тест, а с 1 августа – сертификат о сделанной прививки. Это может превратить потенциально лучший курортный сезон в истории в худший.
В ассоциации туроператоров России сообщали, что продажи туров на курорты Краснодарского края упали на 3% в июле и до 80% в августе. Эхо Москвы
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