Байден назвал сферы возможного сотрудничества России и США

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и США имеют возможность сотрудничать в таких сферах, как нераспространение ядерного оружия и борьба с изменением климата. Об этом заявил в понедельник американский президент Джо Байден во время проводимого в режиме видеосвязи мероприятия Национального комитета Демократической партии США по сбору средств. Стенограмму его выступления распространил пресс-пул Белого дома.

"Я ясно дал понять президенту [Владимиру] Путину в России, что отношения с Америкой должны быть стабильными и предсказуемыми, мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть интересы, - по вопросам нераспространения ядерного оружия и изменения климата", - отметил президент.

Что касается разногласий между странами, Байден утверждал, что примет ответные меры в связи с возможными "кибератаками или вмешательством в экономику" США. "И я знаю, мы будем реагировать на конкретные действия, которые наносят ущерб американским интересам", - добавил хозяин Белого дома.

"Мы участвуем в состязании за XXI век, за то, у кого будет сильнейшая экономика в XXI веке. И остальной мир не ждет. Нам еще многое предстоит сделать, и мы должны действовать быстро и оперативно", - считает Байден. Он также рассказал, что во время своего европейского турне заявил о "необходимости соблюдения Китаем аналогичных правил поведения для глобальной экономики XXI века".

"Суть всего этого в стране и за рубежом заключается в том, что мы доказываем, что наша демократия может работать на благо народа, когда автократы делают ставку на то, что мы не сможем этого сделать. Но нам еще многое предстоит сделать", - добавил глава вашингтонской администрации.