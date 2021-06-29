Байден назвал сферы возможного сотрудничества России и США
09:20 29.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и США имеют возможность сотрудничать в таких сферах, как нераспространение ядерного оружия и борьба с изменением климата. Об этом заявил в понедельник американский президент Джо Байден во время проводимого в режиме видеосвязи мероприятия Национального комитета Демократической партии США по сбору средств. Стенограмму его выступления распространил пресс-пул Белого дома.
"Я ясно дал понять президенту [Владимиру] Путину в России, что отношения с Америкой должны быть стабильными и предсказуемыми, мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть интересы, - по вопросам нераспространения ядерного оружия и изменения климата", - отметил президент.
Что касается разногласий между странами, Байден утверждал, что примет ответные меры в связи с возможными "кибератаками или вмешательством в экономику" США. "И я знаю, мы будем реагировать на конкретные действия, которые наносят ущерб американским интересам", - добавил хозяин Белого дома.
"Мы участвуем в состязании за XXI век, за то, у кого будет сильнейшая экономика в XXI веке. И остальной мир не ждет. Нам еще многое предстоит сделать, и мы должны действовать быстро и оперативно", - считает Байден. Он также рассказал, что во время своего европейского турне заявил о "необходимости соблюдения Китаем аналогичных правил поведения для глобальной экономики XXI века".
"Суть всего этого в стране и за рубежом заключается в том, что мы доказываем, что наша демократия может работать на благо народа, когда автократы делают ставку на то, что мы не сможем этого сделать. Но нам еще многое предстоит сделать", - добавил глава вашингтонской администрации.
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