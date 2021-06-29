Число случаев коронавируса в мире превысило 180 млн
09:32 29.06.2021 Источник: Газета.Ru
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала актуальные данные по заболеваемости коронавирусом в мире за все время пандемии — всего было зарегистрировано более 180 млн случаев заболевания.
«Во всем мире по состоянию на... 28 июня 2021 года в ВОЗ было зарегистрировано 180 817 269 подтвержденных случаев COVID-19, включая 3 923 238 случаев смерти, данные о которых предоставлены в ВОЗ», — говорится на сайте организации
Уточняется, что за минувшие сутки выявлено 325 138 новых зараженных.
К 27 июня года людям по всему миру введено более 2,6 млрд доз вакцины от COVID-19, отмечает ВОЗ.
Ранее Далай-лама заявил, что восточная медицина может помочь в борьбе с коронавирусом — по его словам, представителям таких направлений стоило бы организовать международную встречу, посвященную борьбе с пандемией. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 10:20 29.06.2021
- Капитализация Facebook превысила $1 трлн
- 10:05 29.06.2021
- Союзу биатлонистов России разрешили вернуть цвета российского флага на логотип
- 10:00 29.06.2021
- Последствия отказа России от доллара оценили в КНР
- 09:20 29.06.2021
- Байден назвал сферы возможного сотрудничества России и США
- 09:05 29.06.2021
- Лишь 3% россиян готовы сделать прививку, чтобы отдохнуть на курортах Краснодарского края - опрос
- 09:00 29.06.2021
- Путин подписал закон, запрещающий участвовать в нежелательных неправительственных организациях за рубежом
- 22:40 28.06.2021
- Возможный диалог с Россией не означает, что это будут дружеские переговоры - Меркель
- 22:00 28.06.2021
- Американская военная база в Сирии подверглась обстрелу - САНА
- 21:20 28.06.2021
- Путин подписал закон о повышении до 21 года возраста приобретения охотничьего оружия
- 20:40 28.06.2021
- Требования Чехии о компенсации от России выглядят как действия вымогателей - МИД РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать