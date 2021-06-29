Последствия отказа России от доллара оценили в КНР

10:00 Источник: Известия

Намерение России отказаться от доллара станет протестом против американской гегемонии, заявил научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь.

В статье для издания Huаnqiu Shibao эксперт указал, что дедолларизация не сильно повлияет на Россию, так как статус рубля как законного платежного средства стабилен, а объемы прямой торговли Москвы и Вашингтона незначительны.

Основными торговыми партнерами страны являются Европейский союз и Китай, а дедолларизация явно пагубна только для США, отметил Ицзюнь. Это ставит Вашингтон в неловкое положение перед союзниками, что само по себе является своеобразным унижением для Соединенных Штатов, заключил он.

4 июня в российском Минфине приняли решение об обнулении доли доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). Глава ведомства Антон Силуанов отметил, что данная инициатива оправдана, поскольку в настоящее время наблюдается нарастание санкционных угроз в отношении России со стороны США. Он также назвал доллар политической валютой. Известия