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Союзу биатлонистов России разрешили вернуть цвета российского флага на логотип

10:05 29.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил вернуть цвета российского флага на логотип Союза биатлонистов России на чемпионатах мира. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

На минувшем чемпионате мира в Словении российская сборная в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступала в статусе команды СБР без государственных символов. Специально к турниру был изготовлен флаг команды, на котором изображен монохромный логотип национальной федерации без российского триколора.

"Рад, что нам удалось отстоять свою позицию перед началом олимпийского сезона и вернуться от обезличенного монохрома к цветам национального флага России, - сказал президент СБР Виктор Майгуров. - В тот момент, когда наши спортсмены на два года лишены возможности слышать свой гимн и видеть свой флаг на главных соревнованиях мира, это можно считать нашей маленькой победой. Добиться ее нам помогла дружеская поддержка Олимпийского комитета России и Министерства спорта России, которые оказали нам полную юридическую, экспертную и финансовую помощь для подачи иска в Спортивный арбитражный суд".

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