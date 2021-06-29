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Капитализация Facebook превысила $1 трлн

10:20 29.06.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Капитализация Facebook превысила триллион долларов. Причина — резкий рост стоимости акций компании после победы соцсети в серии антимонопольных споров.

Как сообщает электронная биржа Nasdaq, за сессию ценные бумаги подорожали почти на 16 долларов за единицу — до 355 долларов.  Говорит Москва

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