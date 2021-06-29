Капитализация Facebook превысила $1 трлн
10:20 29.06.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Капитализация Facebook превысила триллион долларов. Причина — резкий рост стоимости акций компании после победы соцсети в серии антимонопольных споров.
Как сообщает электронная биржа Nasdaq, за сессию ценные бумаги подорожали почти на 16 долларов за единицу — до 355 долларов. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 10:32 29.06.2021
- В Канаде обновлен абсолютный температурный максимум
- 10:05 29.06.2021
- Союзу биатлонистов России разрешили вернуть цвета российского флага на логотип
- 10:00 29.06.2021
- Последствия отказа России от доллара оценили в КНР
- 09:32 29.06.2021
- Число случаев коронавируса в мире превысило 180 млн
- 09:20 29.06.2021
- Байден назвал сферы возможного сотрудничества России и США
- 09:05 29.06.2021
- Лишь 3% россиян готовы сделать прививку, чтобы отдохнуть на курортах Краснодарского края - опрос
- 09:00 29.06.2021
- Путин подписал закон, запрещающий участвовать в нежелательных неправительственных организациях за рубежом
- 22:40 28.06.2021
- Возможный диалог с Россией не означает, что это будут дружеские переговоры - Меркель
- 22:00 28.06.2021
- Американская военная база в Сирии подверглась обстрелу - САНА
- 21:20 28.06.2021
- Путин подписал закон о повышении до 21 года возраста приобретения охотничьего оружия
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать