В Канаде обновлен абсолютный температурный максимум
10:32 29.06.2021 Источник: Эхо Москвы
Абсолютный температурный максимум обновлен в Канаде. Там в деревне Литтон провинции Британская Колумбия столбики термометров показали +46,6 по Цельсию – почти на полтора градуса выше предыдущего рекорда, который держался с июля 1937-го. Из-за высокой влажности температура ощущается как еще более высокая. В школах региона отменили занятия. По прогнозам синоптиков, жара не спадет еще как минимум неделю. Эхо Москвы
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