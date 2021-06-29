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В Канаде обновлен абсолютный температурный максимум

10:32 29.06.2021 Источник: Эхо Москвы

Абсолютный температурный максимум обновлен в Канаде. Там в деревне Литтон провинции Британская Колумбия столбики термометров показали +46,6 по Цельсию – почти на полтора градуса выше предыдущего рекорда, который держался с июля 1937-го. Из-за высокой влажности температура ощущается как еще более высокая. В школах региона отменили занятия. По прогнозам синоптиков, жара не спадет еще как минимум неделю.  Эхо Москвы

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