В Канаде обновлен абсолютный температурный максимум

10:32 Источник: Эхо Москвы

Абсолютный температурный максимум обновлен в Канаде. Там в деревне Литтон провинции Британская Колумбия столбики термометров показали +46,6 по Цельсию – почти на полтора градуса выше предыдущего рекорда, который держался с июля 1937-го. Из-за высокой влажности температура ощущается как еще более высокая. В школах региона отменили занятия. По прогнозам синоптиков, жара не спадет еще как минимум неделю. Эхо Москвы