Цена российской нефти Urals превысила $75 за баррель
11:00 29.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе преодолела отметку $75 за баррель на торгах 25 июня в регионе Средиземноморья. Это произошло впервые с мая 2019 года, сообщили ТАСС в международном ценовом агентстве Argus.
При этом на Северо-Западе Европы (CIF Augusta) Urals еще не достигла такой отметки. Urals растет вслед за эталоном Brent, который на днях преодолел $76 за баррель впервые с октября 2018 года. Urals традиционно сохраняет отрицательный дифференциал к североморской смеси. Российский сорт нефти только две недели назад, 15 июня, пробил отметку в $70 за баррель впервые с мая 2019 года.
Нефть дорожает в преддверии министерской встречи ОПЕК+, на которой, как ожидается, альянс примет решение о дальнейших смягчениях ограничений по добыче нефти. Источник ТАСС в ОПЕК назвал сценарий, при котором добыча в ОПЕК+ будет расти с августа, "наиболее вероятным". Однако он отметил, что точные сроки и объемы еще предстоит обсудить. Варианты решений будут рассматриваться на встрече министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 30 июня, а уже 1 июля - в полном составе 23 стран участниц соглашения.
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