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Изменение мировой экономики требует оперативной донастройки бюджетной политики - Силуанов

11:05 29.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ромежуточным результатом пандемии стало значительное изменение мировой экономики, что требует оперативной донастройки бюджетной политики, говорится в статье министра финансов РФ Антона Силуанова "Повышение потенциала российской экономики в условиях глобальных посткризисных изменений" в журнале "Финансы".

"Промежуточным результатом пандемии стало не просто крупнейшее за послевоенную историю падение мировой экономики, но и значительное изменение последней. Складывающаяся трансформация требует оперативной донастройки бюджетной политики", - отмечается в статье.

По мнению Силуанова, эффекты глобальных изменений, вызванных распространением COVID-19, будут проявляться как на кратко- и среднесрочном, так и на долгосрочном горизонтах.

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