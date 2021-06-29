Изменение мировой экономики требует оперативной донастройки бюджетной политики - Силуанов
11:05 29.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ромежуточным результатом пандемии стало значительное изменение мировой экономики, что требует оперативной донастройки бюджетной политики, говорится в статье министра финансов РФ Антона Силуанова "Повышение потенциала российской экономики в условиях глобальных посткризисных изменений" в журнале "Финансы".
"Промежуточным результатом пандемии стало не просто крупнейшее за послевоенную историю падение мировой экономики, но и значительное изменение последней. Складывающаяся трансформация требует оперативной донастройки бюджетной политики", - отмечается в статье.
По мнению Силуанова, эффекты глобальных изменений, вызванных распространением COVID-19, будут проявляться как на кратко- и среднесрочном, так и на долгосрочном горизонтах.
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